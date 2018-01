GGZ Oost Brabant en VGZ tekenen meerjarencontract

GGZ Oost Brabant en zorgverzekeraar VGZ hebben eind 2017 een meerjarencontract getekend. Samen gaan ze de komende jaren, onder de naam Zinnige Zorg, inzetten op betere zorg voor cliƫnten tegen lagere kosten.

Dat heeft de raad van bestuur van GGZ Oost Brabant op 18 januari bekend gemaakt. GGZ Oost Brabant is de tweede ggz-instelling die een meerjarige samenwerking met de zorgverzekeraar aangaat. VGZ contracteerde eerder al tien ziekenhuizen voor meerjarige Zinnige Zorg, zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis, St. Jansdal en Maasziekenhuis.

Vroegtijdig

GGZ Oost Brabant werkt aan Zinnige Zorg door vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, echt te luisteren naar de cliënt en de zorg soms anders te organiseren. GGZ Oost Brabant wil die meer bij diens situatie laten passen. Als dat nodig is, kan dat leiden tot aanpassingen in de zorgketen.

Patiënt

Ook is het cruciaal om eerlijk te zijn over de bijdrage die geestelijke gezondheidszorg levert aan de gezondheid van de cliënt, stelt GGZ Oost Brabant. De instelling laat de patiënt meebeslissen over de keuze en de wijze van behandeling. De cliënt krijgt daarmee een actieve rol in zijn of haar behandeling en de zorgverlener krijgt de tijd om daarbij goed te ondersteunen. GGZ Oost Brabant heeft de overtuiging dat hierdoor andere en minder interventies nodig zijn.

Inspireren

Innovaties en het aanpassen van het zorgaanbod moeten zorgen voor betere zorg waarbij op termijn minder financiële middelen nodig zijn. Dat leidt tot een betere gezondheid en lagere kosten voor cliënten, zo oordeelt GGZ Oost Brabant. De ggz-instelling en de zorgverzekeraars werken samen met betrokken ketenpartners aan het programma Samen Beter om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. In het programma worden, met de professional in the lead, ideeën ingebracht en geïmplementeerd die bijdragen aan betere zorg voor de cliënt.