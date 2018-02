Nieuwe raad van bestuur bij AAG begonnen

Birgitte van Hoesel en Johan van Houwelingen vormen vanaf januari 2018 de raad van bestuur van adviesbureau AAG uit Den Bosch.

Dat heeft AAG op 1 februari bekend gemaakt. AAG adviseert en ondersteunt zorgorganisaties op alle gebieden behalve de zorg: vastgoed en huisvesting, facility management en hospitality, personeel en salaris, bedrijfsvoering en financiën en zorg- en registratieprocessen.



Brigitte van Hoesel was bestuurder bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), bij woningcorporatie Portaal en heeft daarvoor 15 jaar bij KPN in diverse functies gewerkt. Als nevenfunctie is zij lid van de raad van toezicht bij St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Johan van Houwelingen werkt sinds 2004 in verschillende vastgoedfuncties en sinds 2011 als directeur Vastgoed & Facilitair voor AAG. Ook is Johan lid raad van toezicht van Reinaerde.