Vijf zorgorganisaties horen bij beste werkgevers

Stichting SIG, Geriant, Frankelandgroep, Deventer Ziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid behoren tot de beste werkgevers van Nederland. Dit maakt Effectory bekend op basis van beoordelingen van bijna 640 duizend werknemers in Nederland in het Beste Werkgeversonderzoek.

De winnaars in de zorgsector zijn actief in verschillende deelsectoren: Stichting SIG (gehandicaptenzorg); Frankelandgroep (verpleegzorg); Geriant (dementiezorgaanbieder); het Deventer Ziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid.

In totaal zijn negentien organisaties uit diverse branches, uit zowel de publieke als private sector, uitgeroepen tot Beste Werkgever 2017-2018. De best scorende organisaties zijn beloond met het 'Beste Werkgevers Keurmerk': volgens Effectory Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De winnaars per branche mogen zich nu een jaar lang 'Beste Werkgever 2017-2018' noemen.

Bevlogenheid

De winnaars van 2017-2018 blinken onder meer uit in betrokkenheid en bevlogenheid. De betrokkenheid van hun medewerkers is met een 8,3 veel groter dan bij organisaties zonder keurmerk, die gemiddeld een 7 scoren. Ook scoren de beste werkgevers hoog op bevlogenheid, een 7,9 ten opzichte van een 7,3 bij organisaties zonder keurmerk. Bevlogen medewerkers zijn volgens Effectory productiever, loyaler en minder vaak ziek.