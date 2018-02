OM verdenkt huisarts van moord op schoonmoeder

Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar de Maastrichtse huisarts G.W. vanwege een verdacht sterfgeval in verpleeghuis Martha Flora in Maastricht. Dit meldt De Limburger.

De huisarts was als arts betrokken bij het overlijden van zijn schoonmoeder in het particuliere verpleeghuis op 29 juli 2016. In opdracht van W. hebben verzorgenden bepaalde medicijnen toegediend, zo is tegenover de recherche verklaard. Het voltallige personeel van het verpleeghuis is als getuige gehoord over het sterfgeval, bevestigt directeur Marco Ouwehand van Martha Flora tegen De Limburger.

Justitie denkt dat de toegediende medicijnen de dood hebben veroorzaakt of in ieder geval bespoedigd en onderzoekt of er sprake was van palliatieve sedatie, euthanasie of moord. Justitie zou uitgaan van moord en wil W. gaan vervolgen. Het Openbaar Ministerie (OM) onthoudt zich formeel van commentaar. Volgens de advocaat van de huisarts is W. zich van geen kwaad bewust en is hij onschuldig.

Aanmaningen

W. en zijn echtgenote hebben haar moeder, na haar verhuizing van Frankrijk naar Nederland in 2015, laten plaatsen in Martha Flora. Kort voor het overlijden van de bejaarde vrouw kreeg W. aanmaningen van het verpleeghuis om het liggeld te betalen. De rekening zou zijn opgelopen tot 53.000 euro en is tot op heden niet voldaan.

De politie onderzoekt ook een tweede sterfgeval, in september 2017, in de privékliniek waar W. als arts werkte. Volgens De Limburger hebben de nabestaanden van een 91-jarige vrouw uit Maastricht zich gemeld bij de recherche.