Rivierenland start met regionale coördinator bij MRSA-bacterie

Bij een MRSA of BRMO-bacterie zijn vaak meerdere stappen nodig; kweekonderzoek, duidelijke instructies en goede afstemming. De MRSA-coördinator bewaakt het hele proces en ondersteunt zowel de zorgverlener als de patiënt. Dit voorkomt onduidelijkheid en zorgt ervoor dat acties op het juiste moment opgevolgd worden. De huisarts blijft wel eindverantwoordelijk en schrijft de medicatie voor.
Voor huisartsen
De MRSA-coördinator is er voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, voor zorgaanbieders in de regio en voor patiënten die een MRSA of BRMO-bacterie hebben.