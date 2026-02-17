Rivierenland start met regionale coördinator bij MRSA-bacterie

Ziekenhuis Rivierenland ondersteunt sinds 2025 huisartsen in de regio Rivierenland in de behandeling van MRSA en BRMO. In 2025 hielp de MRSA-coördinator van het ziekenhuis dertig patiënten.

Bij een MRSA of BRMO-bacterie zijn vaak meerdere stappen nodig; kweekonderzoek, duidelijke instructies en goede afstemming. De MRSA-coördinator bewaakt het hele proces en ondersteunt zowel de zorgverlener als de patiënt. Dit voorkomt onduidelijkheid en zorgt ervoor dat acties op het juiste moment opgevolgd worden. De huisarts blijft wel eindverantwoordelijk en schrijft de medicatie voor.

Voor huisartsen

De MRSA-coördinator is er voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, voor zorgaanbieders in de regio en voor patiënten die een MRSA of BRMO-bacterie hebben.