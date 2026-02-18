Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorginstituut: alzheimermedicijn werkt niet goed, geen vergoeding

,

Het alzheimermedicijn Leqembi doet niet voldoende voor patiënten, stelt het Zorginstituut. Mensen met de ziekte van Alzheimer gaan nog steeds achteruit, maar lopen door het medicijn ook risico op ernstige bijwerkingen. Het instituut adviseert Leqembi (de merknaam van lecanemab) niet te vergoeden uit het basispakket.

De Europese Commissie gaf vorig jaar toestemming voor de handel in Leqembi in de Europese Unie. Het geneesmiddel werd toen nog “een belangrijke stap vooruit” genoemd door een neuroloog van het Alzheimercentrum in Amsterdam.

Geen meerwaarde

Maar het Zorginstituut stelt dat lecanemab geen meerwaarde heeft voor de mensen met alzheimer die het kunnen gebruiken. Slechts een kleine groep patiënten komt ervoor in aanmerking. Het effect van lecanemab is zo klein dat patiënten “onvoldoende verschil merken na behandeling”. Ze gaan nog steeds “fors achteruit” en lopen wel het risico op hersenbloedingen en hersenzwellingen die kunnen leiden tot verlamming, niet meer kunnen praten, ernstige verwardheid en in zeldzame gevallen tot de dood.

Eiwitten

De oorzaken van alzheimer zijn nog niet helemaal duidelijk, maar wel bekend is dat patiënten eiwitophopingen hebben in de hersenen. Lecanemab hecht zich aan bepaalde eiwitten, waardoor het lichaam ze opruimt.

Niks merkbaars

Neuroloog Edo Richard van het Radboudumc zegt in een persbericht van het Zorginstituut: “Patiënten vinden het vooral heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk onafhankelijk blijven van hulp door anderen. Maar behandeling met lecanemab verandert niks merkbaars in het dagelijks leven.”

Grote teleurstelling

Bestuurder Mark Janssen van het Zorginstituut noemt het “een grote teleurstelling dat lecanemab geen doorbraak is. Het is te hopen dat die doorbraak er wel komt in de komende jaren.” (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:27 ZN: alle IZA-plannen voor centrale zorgcoördinatie zijn goedgekeurd
13:10 Zorggroep Elde Maasduinen start met VanThuisUit
8:55 Zorginstituut: alzheimermedicijn werkt niet goed, geen vergoeding
17 feb 2026 Toezichthouders Treant beëindigen plots contract Mark Van Houdenhoven
17 feb 2026 Rivierenland start met regionale coördinator bij MRSA-bacterie

Reader Interactions

Reacties