Alzheimer Nederland waarschuwt voor minder inzet casemanager dementie door eigen bijdrage

Alzheimer Nederland denkt dat een eigen bijdrage ervoor kan zorgen dat mensen de inzet van een casemanager dementie uitstellen of zelfs afhouden. De patiëntenorganisatie maakt zich zorgen over een eigen bijdrage voor de wijkverpleging zoals voorgesteld in het regeerakkoord van de coalitiepartijen D66, CDA en VVD.

Casemanagement dementie valt onder de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet en wordt dus vergoed vanuit de basisverzekering. Een gevolg van geen casemanager hebben, is volgens Alzheimer Nederland dat mensen met dementie vaker in crisissituaties terechtkomen. Plotselinge opname in het ziekenhuis kunnen toenemen, net als verhuizingen naar een verpleeghuis buiten de bekende omgeving en er kunnen meer verwarde mensen in de wijk zijn. “Dit kost ons allemaal uiteindelijk meer dan het oplevert”, aldus Alzheimer Nederland.

Moeilijk te bereiken

Volgens Alzheimer Nederland wordt ook de ‘onzichtbare’ groep alleenstaanden met een kleine portemonnee hard geraakt door de maatregel. “Extra betalen voor een casemanager kan ervoor zorgen dat mensen met dementie zorg gaan mijden. Nu al is deze groep vaak moeilijk te bereiken en dit wordt alleen maar lastiger”, stelt Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland vraagt iedereen de petitie van V&VN te ondertekenen.