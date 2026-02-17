Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Alzheimer Nederland waarschuwt voor minder inzet casemanager dementie door eigen bijdrage

,

Alzheimer Nederland denkt dat een eigen bijdrage ervoor kan zorgen dat mensen de inzet van een casemanager dementie uitstellen of zelfs afhouden. De patiëntenorganisatie maakt zich zorgen over een eigen bijdrage voor de wijkverpleging zoals voorgesteld in het regeerakkoord van de coalitiepartijen D66, CDA en VVD.

Casemanagement dementie valt onder de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet en wordt dus vergoed vanuit de basisverzekering. Een gevolg van geen casemanager hebben, is volgens Alzheimer Nederland dat mensen met dementie vaker in crisissituaties terechtkomen. Plotselinge opname in het ziekenhuis kunnen toenemen, net als verhuizingen naar een verpleeghuis buiten de bekende omgeving en er kunnen meer verwarde mensen in de wijk zijn. “Dit kost ons allemaal uiteindelijk meer dan het oplevert”, aldus Alzheimer Nederland.

Moeilijk te bereiken

Volgens Alzheimer Nederland wordt ook de ‘onzichtbare’ groep alleenstaanden met een kleine portemonnee hard geraakt door de maatregel. “Extra betalen voor een casemanager kan ervoor zorgen dat mensen met dementie zorg gaan mijden. Nu al is deze groep vaak moeilijk te bereiken en dit wordt alleen maar lastiger”, stelt Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland vraagt iedereen de petitie van V&VN te ondertekenen.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgWijkverpleging

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17 feb 2026 Alzheimer Nederland waarschuwt voor minder inzet casemanager dementie door eigen bijdrage
20 jan 2026 IGJ past toezicht verzorging en verpleging aan
1 okt 2025 Kamer wil via aanpassing wet verbod op vijf-minutenregistratie wijkverpleging
23 sep 2025 ActiZ: ‘Zorg voor kostendekkende vergoeding van vvt in de acute zorg’
17 feb 2026 Toezichthouders Treant beëindigen plots contract Mark Van Houdenhoven

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties