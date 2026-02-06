V&VN start petitie tegen eigen bijdrage wijkverpleging

Onder de titel ‘Geen prijs op de wijkverpleging’ lanceert de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland een petitie tegen invoering van een eigen bijdrage die cliënten voor wijkverpleging moeten gaan betalen.

De nieuwe coalitie is voornemens om een eigen bijdrage in te voeren in de wijkverpleging. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “We weten dat mensen zorg gaan mijden als ze een eigen bijdrage moeten betalen.” Daardoor loop je het risico dat klachten erger worden, patiënten naar het ziekenhuis of verpleeghuis moeten en de facto dus duurdere zorg nodig hebben.

Administratieve lasten

Bovendien zou deze maatregel leiden tot wéér meer administratie voor de zorgprofessionals, stelt de V&VN.

Petitie

Ze zijn er kortom tegen en startten een petitie tegen deze maatregel. Tot nu toe hebben ze ruim vijfduizend handtekeningen verzameld.