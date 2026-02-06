Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

V&VN start petitie tegen eigen bijdrage wijkverpleging

,

Onder de titel ‘Geen prijs op de wijkverpleging’ lanceert de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland een petitie tegen invoering van een eigen bijdrage die cliënten voor wijkverpleging moeten gaan betalen.

De nieuwe coalitie is voornemens om een eigen bijdrage in te voeren in de wijkverpleging. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “We weten dat mensen zorg gaan mijden als ze een eigen bijdrage moeten betalen.” Daardoor loop je het risico dat klachten erger worden, patiënten naar het ziekenhuis of verpleeghuis moeten en de facto dus duurdere zorg nodig hebben.

Administratieve lasten

Bovendien zou deze maatregel leiden tot wéér meer administratie voor de zorgprofessionals, stelt de V&VN.

Petitie

Ze zijn er kortom tegen en startten een petitie tegen deze maatregel. Tot nu toe hebben ze ruim vijfduizend handtekeningen verzameld.

Reageer op dit artikel
Meer over:Wijkverpleging

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:37 V&VN start petitie tegen eigen bijdrage wijkverpleging
21 jan 2026 Ziekenhuis Rivierenland verplaatst medicatietoediening naar de wijk
20 jan 2026 IGJ past toezicht verzorging en verpleging aan
16 dec 2025 Careyn en Zorgwaard gaan samenwerken in wijkverpleging Hoeksche Waard
13 nov 2025 Podcast Voorzorg | ‘Conflicten over Buurtzorg waren onvermijdelijk’

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties