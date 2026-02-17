Toezichthouders Treant beëindigen plots contract Mark Van Houdenhoven

De raad van toezicht heeft besloten om de samenwerking te beëindigen met lid van de raad van bestuur en Chief Financial Officer Mark Van Houdenhoven. Van Houdenhoven was nog geen jaar werkzaam in deze functie. Treant wil geen toelichting geven over de reden.

Volgens het zeer summiere bericht op de site van Treant is de beëindiging van de samenwerking in goed overleg verlopen. De toezichthouders wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan. De persvoorlichter wil geen verder toelichting geven op het bericht. “Afgesproken is dat we het hier bij laten.”

Veel lof

In april 2025 werd Van Houdenhoven met veel lof binnengehaald bij Treant. Hij startte in mei 2025. “Hij brengt een kruisbestuiving tussen bestuur en wetenschap met zich mee, gecombineerd met oog voor de mens. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat hij met zijn kennis, ervaring en vernieuwende blik veel voor Treant gaat betekenen”, aldus Roelof Jonkers, voorzitter raad van toezicht.

Van Houdenhoven was eerder bestuurder bij Careyn, de Sint Maartenskliniek en het HagaZiekenhuis. Naast bestuurder was hij bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen.