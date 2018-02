De Zijlen benoemt nieuwe bestuurder

Annet van Zuijlen gaat op 1 mei aan de slag als lid van de raad van bestuur van De Zijlen. Zij zal samen met Eric Zwennis de tweehoofdige raad van bestuur van de Groningse aanbieder van gehandicaptenzorg vormen.

Van Zuijlen (1966) woont en werkt al vele jaren in de omgeving van Groningen. De zorg is voor haar een vertrouwde sector waarin zij in diverse sectoren en functies werkzaam is geweest. Zo was ze actief bij onder meer Zorggroep Noorderbreedte, De Zorgcirkel, Talant en Zorggroep GronignenRode draad daarin is het begeleiden van mens en organisatie in hun groei en ontwikkeling waarbij de dialoog centraal staat. De raad van toezicht laat bij monde van voorzitter Margreeth Smilde weten met Van Zuijlen "een bevlogen en inspirerend bestuurder" gevonden te hebben.