Franciscus Gasthuis opent Geriatrische Trauma Unit

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland opent op 5 maart een Geriatrische Trauma Unit (GTU). In een apart gedeelte van de verpleegafdeling Traumatologie komt een specialistische zorgafdeling voor 70-plussers met een gebroken heup. Traumachirurgen, geriaters en gespecialiseerd verpleegkundigen werken daar intensief samen aan een spoedig herstel van deze patiënten.

Dat meldt het Franciscus Gasthuis op haar website. Oudere patiënten met een heupfractuur worden niet alleen behandeld door een traumachirurg, die zich alleen focust op het repareren van de breuk. Veel van deze patiënten zijn kwetsbaar, doordat ze bijvoorbeeld meerdere ziekten hebben, veel medicijnen gebruiken of geheugenproblemen hebben. Door de expertise van chirurg en geriater direct te combineren, wordt de zorg meteen aangepast aan de patiënt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar medicijngebruik en de thuissituatie.

Samenwerking

In Franciscus Vlietland is gespecialiseerde zorg voor ouderen al langer aanwezig op de verpleegafdeling Geriatrie. Door recente uitbreiding van het team van geriaters is het nu mogelijk dat een vast team van geriaters gaat werken op de Geriatrische Trauma Unit. Daarnaast zoekt het Franciscus samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, verzorgings- en verpleeghuizen in de regio.

Herstel

De opzet van de GTU is als een vertrouwde huiskamer. Patiënten liggen niet te lang in bed, maar komen zo snel mogelijk weer in het dagelijkse ritme. Zo kunnen patiënten al een dag na de operatie weer aan tafel eten. Het contact tussen patiënten, het meedoen aan activiteiten en het gezamenlijk nuttigen van maaltijden in de huiskamer dragen namelijk bij aan een sneller herstel.