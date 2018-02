Zorgmedewerker vrijgesproken van ontucht

Zorgmedewerker Marie H., die terechtstond voor ontucht met een cliënte, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Rotterdam hebben de twee vrouwen en de 'geestelijk leider' van de instelling Neshoeve in Ridderkerk wel degelijk seks met elkaar gehad, maar is er geen sprake van ontucht door de verdachte.

"In dit geval heeft de verdachte geen misbruik gemaakt van haar gezag als hulpverlener. De medewerkster en de cliënte waren goed met elkaar bevriend. Zij zagen elkaar zelfs als hartsvriendinnen", aldus de rechtbank. Omdat de cliënt zich niet tegen de seks heeft verzet, kan volgens de rechtbank bij H. de indruk zijn ontstaan dat zij het vrijwillig deed. "Het heeft er alle schijn van dat de verdachte de seksuele handelingen heeft verricht onder invloed van de medeverdachte met wie zij een relatie had", aldus de rechtbank, doelend op Van E.

Tegen de 62-jarige H. was door het Openbaar Ministerie twaalf maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk. H. was zelf ooit cliënt van de christelijke zorghoeve, maar werd later medewerker. In het kader van 'therapie' zou H. samen met de geestelijk leider en de patiënte seksuele handelingen hebben verricht. Door seks met z'n drieën zou de vrouw kunnen genezen, God zou dat hebben goedgekeurd, zouden de twee de vrouw hebben voorgehouden.

Geestelijk leider

Tegen geestelijk leider Aaldert van E. loopt momenteel nog het hoger beroep van onder meer deze ontuchtzaak, in eerste aanleg was hij veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Afgelopen week stond hij voor de rechter in een andere ontuchtzaak, daar wordt volgende week uitspraak in gedaan. (ANP)