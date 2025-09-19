Heemstede mocht protest bij abortuskliniek verbieden

De burgemeester van Heemstede mocht protesten voor de deur van abortuskliniek Bloemenhove verbieden, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Maar volgens de rechtbank ging het verbod op het aanspreken van mensen “te ver”.

Actiegroep Donum Domini (Latijn voor ‘Geschenk van de Heer’) was het niet eens met de beperkingen die in 2023 en 2024 werden opgelegd rond demonstraties bij de kliniek. De actievoerders mochten van de burgemeester dus niet voor de deur protesteren, wel aan de overkant, en geen mensen aanspreken.

De gemeente vreesde “wanordelijk gedrag”, omdat het bij eerdere betogingen was misgegaan. De rechtbank oordeelt dat er genoeg aanleiding was voor deze vrees en dat de burgemeester protesten voor de deur mocht verbieden. Het verbod op het aanspreken van mensen acht de rechtbank daarentegen “niet noodzakelijk en disproportioneel”, omdat de demonstraties al aan de overkant waren en bezoekers van de kliniek de actievoerders zo konden ontwijken.

Ook in Utrecht speelt een kwestie rond protesten bij een abortuskliniek. De gemeente besloot in 2021 dat een demonstratie van Jezus Leeft niet voor de deur van abortuskliniek Vrelinghuis mocht plaatsvinden, maar 70 meter daarvandaan. De Raad van State oordeelde afgelopen augustus dat de gemeente dit niet mocht doen.

Jezus Leeft heeft sinds de uitspraak op 11 september weer geprotesteerd bij de kliniek, meldt de Utrechtse tak van de PvdA. En rond de door de gemeente aangewezen plek op tientallen meters van het Vrelinghuis zouden continu acties plaatsvinden. Fracties als de PvdA, BIJ1 en Volt maken zich zorgen over de situatie rond de kliniek en daarom hebben zij vragen gesteld aan het college. (ANP)