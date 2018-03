Jean-Pierre van Beers stapt uit raad van bestuur Elkerliek

Jean-Pierre van Beers stopt per 1 april als lid van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Hij wil op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Dat maakt de raad van toezicht van het Elkerliek op 9 maart bekend. Van Beers werkt sinds begin 2015 als lid van de raad van bestuur met in zijn portefeuille bedrijfsvoering en ondersteunende diensten van het ziekenhuis.

Interim

Jean-Pierre van Beers: Ik heb in het Elkerliek enkele jaren met veel collega’s mogen werken aan de strategie en aan uitdagende projecten. Het ziekenhuis staat er kwalitatief goed voor en is financieel gezond. Ik kom uit de interim wereld en zie dit, nu de strategie en nieuwe projecten goed in de steigers staan, als een logisch moment voor een nieuwe uitdaging.

Bedrijfsvoering

Pieter van Geel, voorzitter van de rvt van Elkerliek, vindt dat Van Beers een uitstekende bijdrage heeft geleverd aan de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Van Geel: We betreuren zijn vertrek, maar zijn Jean-Pierre van Beers dankbaar voor zijn inzet en goede werk.