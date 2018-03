Caroline Princen wordt voorzitter rvt bij UMC Utrecht

Caroline Princen wordt op 1 juni voorzitter van de raad van toezicht van UMC Utrecht. Zij volgt daarmee Johan van der Werf op, die zijn derde termijn afrondt. Hij werd bij hoge uitzondering voor een derde termijn benoemd.

Dat heeft de minister van OC&W op 12 maart bekend gemaakt. De rvt bestaat dan uit zes personen. Er komt per 1 juni een zevende zetel vacant.

Ervaring

Caroline Princen is sinds maart 2014 lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht. Daarvoor zat ze in de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht. Zij heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan, met name op het gebied van hr, onder andere bij ABN/AMRO, Nedstaal en het VU Alzheimmer Centrum.