Alrijne Zorggroep benoemt interim-bestuursvoorzitter

Peter Hoppener is benoemd als interim-bestuursvoorzitter van Alrijne Zorggroep. Hij neemt per 1 april 2018 de plaats in van Ron Treffers, die dan met pensioen gaat.

Hoppener heeft brede ervaring als bestuurder in de zorg. In 2017 was hij CFO bij Treant, na drie jaar bij zorgverzekeraar VGZ een directiefunctie bekleed te hebben. Van 2008 tot 2014 was Hoppener voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek groep. Daarvoor was hij van 2004 tot 2008 lid raad van bestuur van Altrecht GGz.

De raad van toezicht en de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep zijn verheugd over de benoeming van Hoppener. Corinca Moolenburgh-Pieper, voorzitter van de raad van toezicht: "Gezien de uitdagingen op korte termijn zijn we op zoek gegaan naar een interim-voorzitter die samen met de beide andere bestuurders continuïteit biedt in daadkracht en besluitvorming en die leiding kan geven aan noodzakelijke ontwikkelingen. We hebben in Peter Hoppener de ervaren bestuurder gevonden die we zochten en die de positie van Alrijne Zorggroep verder kan versterken."

De raad van bestuur van Alrijne Zorggroep bestaat per 1 april 2018 naast Hoppener uit Mark de Jong en Marja Ho-dac-Pannekeet. De organisatie neemt met de komst van Hoppener afscheid van Treffers, die de afgelopen tien jaar voorzitter raad van bestuur was, eerst van Rijnland Zorggroep en na de fusie in 2015 van Alrijne Zorggroep.

Alrijne Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn vormen samen Alrijne Zorggroep. De zorgaanbieder heeft locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim.