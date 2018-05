Steven Hofenk wordt directeur De Friesland

Steven Hofenk wordt de nieuwe directeur van De Friesland Zorgverzekeraar. Hofenk zal per 1 juni aantreden. Zijn benoeming is een direct gevolg van de integratie van De Friesland en Zilveren Kruis per 1 april en het vertrek van Bert van der Hoek op 1 oktober.

Dat melden De Friesland en Zilveren Kruis op 25 mei in een persbericht. Steven Hofenk wordt onder meer verantwoordelijk voor de merkspecifieke activiteiten van De Friesland die de eigenheid en het regionale karakter waarborgen.



Steven Hofenk is sinds 2012 actief bij De Friesland, eerst als directeur Financiën en sinds 2013 als medebestuurder. Daarvoor heeft hij ruim acht jaar gewerkt bij OZF en Zilveren Kruis.