Joep de Groot: Positief resultaat CZ verhult zorgsysteem onder druk



Zorgverzekeraar CZ heeft over 2025 een rendement gemaakt van 243 miljoen euro. In 2024 was dat 132 miljoen euro. De omzet van CZ was 13 miljard.

Het positief resultaat komt door een positief resultaat op de basisverzekeringen van 109 miljoen euro (2024: 59 miljoen euro negatief) en op de aanvullende verzekeringen van 71 miljoen euro (2024: 34 miljoen euro). Daarnaast werd er een positief rendement van 129 miljoen euro behaald op de beleggingsportefeuille. CZ voegt het rendement toe aan de reserves.  

Zorgsysteem onder druk

Volgens bestuursvoorzitter Joep de Groot gaat achter de financiële resultaten een zorgsysteem onder druk schuil. “Diverse maatschappelijke, politieke en wereldwijde economische ontwikkelingen speelden in 2025 een grote rol en blijven dat doen. Dit heeft gevolgen voor de zorg. Bijvoorbeeld door blijvende personeelstekorten, oplopende wachtlijsten of de druk op de spoedeisende hulp. We zien daarom een groot belang om te blijven inzetten op de noodzakelijke transformatie van de zorg, zodat deze voor onze verzekerden ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft.”

Zuyderland

Volgens De Groot maakt de maatschappelijke en politieke onrust duidelijk dat de inrichting van de zorg een maatschappelijk vraagstuk is. “Dat vraagt enerzijds om scherpe keuzes om de zorg toegankelijk te houden en om verbinding met de maatschappij. De maatschappelijke zorgen rondom Zuyderland en de ziekenhuizen in Zeeland tekenen volgens ons het vraagstuk voor de komende jaren.”  

Wettelijk vastleggen

In NRC verwerpt De Groot ggz-aanbieders die cliënten de deur wijzen als de problemen ’te zwaar’ zijn. Hij vindt dat moreel gezien ‘vrij slecht’. Exclusiecriteria worden ontmoedigd in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, maar dit is niet wettelijk vastgelegd. Als de wetgeving wordt aangepast kunnen zorgverzekeraar het opnemen in de contractering voor 2028. 

CZ stelt verder dat ze in 2025 de voorwaarden heeft vereenvoudigd en verduidelijkt, zodat ze eenvoudiger zijn voor verzekerden. Daarnaast zijn ze in 2026 gestart met actieve wachtlijstbemiddeling.

  1. Ed

    Joep de Groot hekelt winstbejag in de ggz. Mooi.
    Maar CZ maakte zelf 243 miljoen euro ‘rendement’ over 2025 — bijna het dubbele van het jaar ervoor.
    De Groot erkent dat dit komt doordat er minder zorg is geleverd dan nodig was. Premie geïncasseerd, zorg niet geleverd, overschot naar de reserves. Dat heet geen winst, maar het werkt wel zo.
    Ondertussen pleit de Groot voor afschaffing van de vergoeding voor ongecontracteerde zorgverleners — verpakt als solidariteit, maar in werkelijkheid een machtsgreep.
    En hij roept de Kamer op om exclusiecriteria wettelijk te verbieden, terwijl CZ met 22 procent marktaandeel dat morgen contractueel kan regelen. Dat heet verantwoordelijkheid doorschuiven.
    Het stuk verschijnt op Skipr naast een gesponsorde congresadvertentie. De vertrouwde choreografie: verzekeraar presenteert cijfers, NRC interviewt, Skipr amplificeert, het congrescircuit draait door.
    Kritische analyse? Niet in dit ecosysteem.
    Het probleem is zeer waarschijnlijk niet dat De Groot onoprecht is.
    Het probleem is een stelsel waarin de verzekeraar tegelijk inkoopmonopolist, kwaliteitsbewaker én financieel belanghebbende is. Wie profiteert van schaarste kan niet tegelijk de bewaker van het publieke belang zijn.
    Wie ‘journalistiek’ bedrijft in opdracht van een Duits concern met een omzet van 2 miljard, mag zich afvragen in hoeverre hij/zij zijn vak nog op een vrije manier kan uitoefenen.