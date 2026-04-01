Joep de Groot: Positief resultaat CZ verhult zorgsysteem onder druk

Zorgverzekeraar CZ heeft over 2025 een rendement gemaakt van 243 miljoen euro. In 2024 was dat 132 miljoen euro. De omzet van CZ was 13 miljard.

Het positief resultaat komt door een positief resultaat op de basisverzekeringen van 109 miljoen euro (2024: 59 miljoen euro negatief) en op de aanvullende verzekeringen van 71 miljoen euro (2024: 34 miljoen euro). Daarnaast werd er een positief rendement van 129 miljoen euro behaald op de beleggingsportefeuille. CZ voegt het rendement toe aan de reserves.

Zorgsysteem onder druk

Volgens bestuursvoorzitter Joep de Groot gaat achter de financiële resultaten een zorgsysteem onder druk schuil. “Diverse maatschappelijke, politieke en wereldwijde economische ontwikkelingen speelden in 2025 een grote rol en blijven dat doen. Dit heeft gevolgen voor de zorg. Bijvoorbeeld door blijvende personeelstekorten, oplopende wachtlijsten of de druk op de spoedeisende hulp. We zien daarom een groot belang om te blijven inzetten op de noodzakelijke transformatie van de zorg, zodat deze voor onze verzekerden ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft.”

Zuyderland

Volgens De Groot maakt de maatschappelijke en politieke onrust duidelijk dat de inrichting van de zorg een maatschappelijk vraagstuk is. “Dat vraagt enerzijds om scherpe keuzes om de zorg toegankelijk te houden en om verbinding met de maatschappij. De maatschappelijke zorgen rondom Zuyderland en de ziekenhuizen in Zeeland tekenen volgens ons het vraagstuk voor de komende jaren.”

Wettelijk vastleggen

In NRC verwerpt De Groot ggz-aanbieders die cliënten de deur wijzen als de problemen ’te zwaar’ zijn. Hij vindt dat moreel gezien ‘vrij slecht’. Exclusiecriteria worden ontmoedigd in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, maar dit is niet wettelijk vastgelegd. Als de wetgeving wordt aangepast kunnen zorgverzekeraar het opnemen in de contractering voor 2028.

CZ stelt verder dat ze in 2025 de voorwaarden heeft vereenvoudigd en verduidelijkt, zodat ze eenvoudiger zijn voor verzekerden. Daarnaast zijn ze in 2026 gestart met actieve wachtlijstbemiddeling.