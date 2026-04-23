‘Maximering eigen risico per behandeling haalt niets uit’

Chronisch zieken hebben niets aan de maatregel die de coalitie wil nemen om de effecten van de verhoging van het eigen risico te verzachten.

Dat stelt de Patiëntenfederatie naar aanleiding van het debat over de Voorjaarsnota. Het kabinet kan haar plannen indien nodig bijstellen.

Het eigen risico is nu 385 euro. Dat bedrag loopt, als het aan het kabinet ligt, op tot 455 euro in 2027. Om de pijn voor chronisch zieken te verzachten, wordt dat eigen risico wel beperkt tot 150 euro per behandeling. Zo hoeven patiënten niet bij de eerste beste behandeling hun volledige eigen risico op te hoesten. Tranchering heet dat in Den Haag.

De belangenvereniging voor patiënten stelt echter dat de tranchering het overgrote deel van de chronisch zieken helemaal niet gaat helpen. Volgens onderzoek van de Patiëntenfederatie zal 78 procent van de mensen met een chronische aandoening uiteindelijk toch het hele eigen risico moeten betalen.

“De tranchering van het eigen risico helpt vooral overwegend gezonde mensen die incidenteel zorg nodig hebben. Mensen die structureel zorg nodig hebben, gaan onderaan de streep meer betalen. Je kunt dus ook stellen dat de verschillen tussen gezonde en zieke mensen hierdoor vergroot worden”, aldus Linda Daniels, waarnemend directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Zorg mijden

De federatie waarschuwt het kabinet dat de stapeling van kosten voor chronisch zieken ertoe kan leiden dat mensen zorg gaan mijden. Daardoor zouden de kosten voor de zorg uiteindelijk juist verder kunnen oplopen.

De verhoging van het eigen risico is een van de maatregelen waarmee het kabinet-Jetten de zorg betaalbaar wil houden.

  1. Jolanda Peper

    Hebben we het wel over hetzelfde? Het een gaat over het bedrag dat we moeten ophoesten, verspreid over behandelingen gedurende het hele jaar. Het andere gaat erover of iedereen dat volledige bedrag na 1 behandeling al meteen van de plank kan halen. Toch? Kan me niet voorstellen dat cliëntenvertegenwoordigers dat laatste verwachten…