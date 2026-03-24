GGzE en VGZ sluiten meerjarig contract

GGzE en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben een strategische meerjarige samenwerking gesloten voor de periode 2026–2028. Met deze afspraken zetten ze in op goede, kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare ggz in de regio Eindhoven en De Kempen.

GGzE gaat meer samenwerken met huisartsen en partners in het sociaal domein, zodat hulpvragen eerder en breder in beeld komen en mensen sneller passende ondersteuning krijgen.

Daarnaast gaat GGzE werken aan verbeteringen in behandelprocessen, monitoring, digitale ondersteuning en vermindering van administratieve lasten. Zo ontstaat meer ruimte voor directe cliëntenzorg en blijft specialistische ggz beschikbaar voor mensen die die zorg echt nodig hebben.