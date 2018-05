Eis 18 maanden tegen huisarts vanwege ontucht

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 49-jarige huisarts uit Brunssum die seks had met een patiënte achttien maanden celstraf opgelegd krijgt. De uit België afkomstige verdachte heeft voor de rechtbank in Maastricht toegegeven dat hij seksuele handelingen met de vrouw pleegde.

Het seksueel misbruik gebeurde in augustus vorig jaar toen de huisarts op huisbezoek ging bij de vrouw. De aanklager vindt misbruik van een wilsonbekwaam en kwetsbaar persoon bewezen.

Volgens de regionale zender 1Limburg zei de arts dat dit nooit had mogen gebeuren maar ook dat de vrouw de seks zelf heeft uitgelokt. Volgens hem was hij op dat moment haar borst aan het onderzoeken. De rechter vond het vreemd dat de verdachte haar borst onderzocht, terwijl hij op bezoek kwam omdat de patiënte een paniekaanval had. (ANP)