'Gemeenten betalen nauwelijks voor thuiszorg'

Nederlandse gemeenten betalen schraal voor thuiszorg. Maar 56 gemeenten hanteren tarieven waar thuiszorgorganisaties iets substantieels aan overhouden. Dat blijkt uit een inventarisatie van branchevereniging BTN. De vereniging heeft een overzichtskaart gemaakt van gemeenten en hun tarieven.

Gemeenten moeten volgens de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015 bij de tariefstelling rekening houden met loonkosten, sociale premies voor werkgevers, overheadkosten en een winstmarge om tot een reëel tarief te komen. Dat ligt zo rond de 25 euro per uur. Maar dat wordt bijna niet betaald. Reden voor 'naming and shaming' via de overzichtskaart, zo stelt BTN op 31 mei in Binnenlands Bestuur.

Verlies

Thuiszorgaanbieders hebben gegevens aangeleverd over 297 gemeenten. Daaruit blijkt dat 178 gemeenten tarieven betalen waarmee thuiszorgorganisaties verlies lijden. Er zijn 53 gemeenten die precies genoeg betalen om uit de kosten te komen. En bij maar 56 gemeenten houden zorgorganisaties er nog een boterham aan over.