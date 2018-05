Herstel zichtbaar in financiën Careyn

Zorgorganisatie Careyn heeft het jaar 2017 afgesloten met een verlies van 42 duizend euro, tegenover een verlies van 4,5 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee toont de organisatie naar eigen zeggen de eerste tekenen van financieel herstel.

Dit maakte Careyn donderdag bekend.

Guido van de Logt, CFO van Careyn: "We zien een positieve tendens. Natuurlijk is er nog een weg te gaan. Zo zit in het positieve resultaat van 2017 een aantal incidentele posten. We zetten het financiële herstelprogramma daarom onverminderd voort." Careyn verwacht 2018 met een licht positief resultaat te kunnen afsluiten. "Daar zetten alle Careyn-collega's zich onverminderd voor in. Wij zijn hen veel respect en dank verschuldigd", aldus Van de Logt.

Roerige jaren

Careyn heeft roerige jaren achter de rug waarin de organisatie te maken kreeg met geldproblemen en reorganisaties. Vorig jaar zomer werden Kamervragen gesteld aan toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn naar aanleiding van berichten in de media dat Careyn op omvallen zou staan. De continuïteit van de zorg bij Careyn loopt op korte termijn geen gevaar, reageerde Van Rijn destijds, die geen reden zag voor stappen.

Ook kreeg Careyn de afgelopen jaren te maken met extra toezicht vanwege tekortkomingen bij de intramurale zorgverlening. Eerder deze maand beëindigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het eerste deel van de aanwijzing die Careyn kreeg opgelegd. De organisatie heeft voldoende verbeteringen op het thema dossiervoering en interne communicatie over zorg doorgevoerd, aldus de inspectie.