Monique Heffels nieuwe bestuurder Radar

Monique Heffels gaat zorgorganisatie Radar leiden vanaf half september 2018. Zij volgt Frans Wilms op die op eigen verzoek zijn functie als bestuurder neerlegt om zich helemaal toe te leggen op het begeleiden, inspireren en trainen van mensen in verbindend leiderschap.

Heffels is lid van de raad van bestuur van LEVANTO Groep sinds 2013. Onder deze holding vallen de werkmaatschappijen RIBW, RIMO en Impuls. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van RIBW Heuvelland & Maasvallei. Ze komt oorspronkelijk uit de woningcorporatiesector en is afgestudeerd als ingenieur Woonecologie.

Radar ondersteunt in Zuid-Limburg kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, leren en vrije tijd. Zo’n duizend medewerkers en ruim vijfhonderd vrijwilligers zetten zich elke dag in om invulling te geven aan het leven van meer dan 1800 cliënten.