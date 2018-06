Bussemaker voorzitter coöperatiebestuur PGGM

Oud-minister Jet Bussemaker (57) is benoemd tot voorzitter van PGGM Coöperatie UA. Bussemaker neemt op 21 juli 2018 het stokje over van Frank de Grave. Hij verlaat het coöperatiebestuur na de maximale zittingstermijn van acht jaar.

"Het coöperatiebestuur heeft een belangrijke taak als aandeelhouder van PGGM, maar ook een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van huidige en toekomstige uitdagingen voor het werken in de zorg", zegt Bussemaker. "Ik kijk ernaar uit hierin met alle leden van het bestuur en de leden van de ledenraad op te trekken."

Naast deze functie bij het coöperatiebestuur start Bussemaker op 1 juli 2018 als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden. Ze gaat daar de nieuwe leerstoel 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg' bekleden. Voorheen was ze onder meer minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De coöperatie PGGM werd opgericht kort na de splitsing van PGGM in enerzijds het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en anderzijds de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM NV. De coöperatie is voor 100 procent aandeelhouder van PGGM NV.