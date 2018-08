FNV is sceptisch over hervatting cao-onderhandelingen met NFU

FNV Zorg & Welzijn reageert sceptisch op de uitnodiging van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om het overleg over een nieuwe cao te hervatten. De vakbond kondigt aan gewoon door te gaan met actievoeren totdat er een "mooi akkoord" ligt, met 3,5 procent loonsverhoging per jaar, een concrete aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling.

De NFU vindt dat de werkgevers de vakbonden op veel punten al tegemoet zijn gekomen, bijvoorbeeld met een loonstijging van 6,3 procent over de komende drie jaar. "De bonden zijn door de NFU uitgenodigd voor een informeel verkenningsgesprek om verder te praten over dezelfde voorstellen als waar op 28 mei het overleg op klapte", aldus Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn. "Nemen ze hun medewerkers dan echt niet serieus? De NFU moet wel met betere voorstellen komen, voordat we weer officieel gaan onderhandelen over de cao."

Sinds het overleg over een nieuwe cao voor werknemers van de Universitair Medische Centra (UMC’s) zijn vastgelopen, vinden in de acht UMC’s ludieke acties plaats. Sinds 5 juli hebben ruim 6500 werknemers actie gevoerd in de vorm van onder meer stiptheidsacties en kaartenacties. De cao UMC geldt voor ongeveer 60 duizend werknemers. De actiebereidheid onder werknemers neemt toe, aldus FNV Zorg & Welzijn. De voorbereidingen voor opschaling van de acties zijn in gang gezet.

Afgelopen maandag startten de medewerkers in Maastricht met het houden van stiptheidsacties tot 15 september en gisteren zijn er weer 450 medewerkers op de been gekomen bij een protestactie in de locatie AMC van het Amsterdam UMC.