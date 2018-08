Nijmeegse raad wil debat over fraude-onderzoek naar Rigtergroep

De Nijmeegse PvdA-fractie heeft een debat aangevraagd over het zorgfraude-onderzoek van de gemeente Nijmegen naar de Rigtergroep. De partij zet vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoek, zo meldt Omroep Gelderland.

Aanleiding voor het debat is een tussenvonnis van de rechtbank Gelderland waarin zij weinig heel laat van de beschuldigingen van de gemeente over fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) door dochterondernemingen van de Rigtergroep. Ook stelt de rechtbank dat Nijmegen niet genoeg heeft onderbouwd dat de bestuurder van de Rigtergroep persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van die vennootschappen.

De Nijmeegse gemeenteraad kwam na maanden onderzoek tot fikse beschuldigingen aan het adres van Rigter, waaronder belangenverstrengeling, zelfverrijking en het zetten valse handtekeningen. Allemaal onvoldoende onderbouwd, aldus de rechter. De gemeente Nijmegen kan hierdoor hoogstwaarschijnlijk fluiten naar een schadevergoeding van 1,8 miljoen euro die zij eist van Rigter.

Fractievoorzitter Ammar Selman van de PvdA vraagt zich tegenover Omroep Gelderland af of het college goed gehandeld heeft. "Ik ga er als gemeenteraadslid van uit dat de onderbouwing van de gemeente klopt. Het zou een sterke zaak zijn volgens het college. En nu maakt de rechter er gehakt van. Heeft het college zich gedragen als een olifant in een porseleinkast? De wethouder heeft heel veel uit te leggen."

Fraude

In de zomer van 2017 deed de gemeente Nijmegen aangifte omdat de zorgaanbieder voor 1,1 miljoen euro zou hebben gefraudeerd met pgb’s. In september haalde Nijmegen tientallen kwetsbare bewoners van De Rigtergroep weg omdat de organisatie niet meer voor de bewoners kon zorgen, niet veel later ging de zorgaanbieder failliet.

De gemeente stapte naar de rechter met het verzoek om twee dochterondernemingen en de bestuurder van de Rigtergroep te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan de gemeente van 1,8 miljoen euro. De procedure tegen Rigter B.V., de failliet gegane dochteronderneming, is geschorst. Deze zaak loopt daarom alleen nog maar tegen dochteronderneming R2 B.V. en tegen de bestuurder persoonlijk.

Verworpen

De rechtbank heeft in het tussenvonnis eerder deze week de meeste beschuldigingen van de gemeente Nijmegen verworpen. Wel geeft de rechter de gemeente de gelegenheid om alsnog in vier concrete gevallen, die de gemeente "wel iets beter" heeft uitgewerkt, verder toe te lichten wat precies is betaald aan R2 B.V. en welk gedeelte daarvan volgens de gemeente onrechtmatig was.

Bestuurder Monique Neuféglise van de Rigtergroep reageerde in De Gelderlander opgelucht over het oordeel van de rechter, maar is tegelijkertijd ook woedend op de gemeente Nijmegen. Volgens haar is ze door de gemeente "ten onrechte als crimineel weggezet".