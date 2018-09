PA en VS nemen taken over van arts

Verpleegkundig specialisten (VS) en zogeheten physician assistants (PA) mogen nu een aantal taken uitvoeren die voorheen aan artsen waren voorbehouden. De aanpassingen van Wet op Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is per 1 september definitief.

Minister Hugo de Jonge van VWS presenteerde op 27 augustus een nieuwe website die patiënten informeert over de beroepen van PA en VS. Dit gebeurde tijdens het internationale ICN/APN-conferentie voor verpleegkundig specialisten in De Doelen in Rotterdam.

De handelingen die de VS en PA voortaan zelfstandig mogen uitvoeren zijn het plaatsen van een katheter, heelkundige handelingen, endoscopieën, injecties, electieve cardioversie, het toepassen van defibrillatie en puncties uitvoeren of delegeren en het voorschrijven van geneesmiddelen die alleen op recept verstrekt mogen worden, zo is ook te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.