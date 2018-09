Nieuwbouw op terrein ggz-instelling Willem Arntszhuis

Op het terrein van Altrecht-locatie het Willem Arntszhuis in Utrecht komen negen woningen met tuin en 24 appartementen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg heeft minder ruimte nodig, waardoor er plek vrij komt voor huizen, zo meldt het AD.

Altrecht-gebouw Bleyenburg wordt gesloopt. Op de plek komt een nieuw gebouw met drie bouwlagen voor de appartementen. Even verderop komen de woningen met tuinen, bleek dinsdag tijdens een presentatie voor de gemeentelijke Commissie Welstand en Monumenten Utrecht. De commissie toonde zich enthousiast over de woningen, maar had kritiek op het appartementgebouw. Aan één zijde wordt volgens de commissieleden te weinig interactie met de omgeving uitgelokt, aldus het AD.