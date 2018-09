ZCN organiseert speeddates voor zorgbaan op afstand

Zorgcentrale Noord (ZCN) organiseert speeddates om mensen enthousiast te maken voor een baan in de zorg op afstand. De organisatie ziet dit als een laagdrempelige manier om potentiële werkgever en werknemer met elkaar in contact te brengen en hoopt zo tevens de bekendheid van het vak te vergroten.

Bianca Turkstra, teamleider bij ZCN: "We houden deze speeddates omdat ons vak, zorg verlenen op afstand, nog niet zo bekend is bij verpleegkundigen en verzorgenden. Het is een relatief nieuw beroep wat het des te interessanter voor mensen maakt die zich graag verder ontwikkelen. Mooi als je dat mensen kunt laten zien en ervaren op je locatie."

Bij ZCN werken centralisten die namens 95 verschillende zorgbedrijven mensen te woord staan. Cliënten hebben contact met een verpleegkundige via telefoon, i-pad, alarmcentrale, e-mail of app. Verpleegkundigen doen de triage op afstand op basis van de informatie die ze krijgen en regelen doorverwijzing naar de juiste hulpverlener.