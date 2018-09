Inspectie plaatst IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld. Bij de ziekenhuisorganisatie zijn grote veranderingen geweest in de raad van bestuur en raad van commissarissen. De inspectie vreest dat ingezette verbetertrajecten zullen lijden onder de bestuurlijke onrust.

MC IJsselmeerziekenhuizen heeft locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. De inspectie heeft al langer zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de ziekenhuizen. Daarom hield de IGJ al intensief toezicht en was er nauw contact met de raad van bestuur. Daaruit is wel gebleken dat het ziekenhuis werk maakte van de nodige verbeteringen op het gebied van medisch leiderschap en cultuur, zo laat de inspectie weten.

In juli maakte de ziekenhuisorganisatie echter ook een aantal bestuurlijke veranderingen door. Marja Sleeuwenhoek stapte uit het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen. Bij het in zwaar weer verkerende MC Slotervaart, dat eveneens tot de ziekenhuisorganisatie behoort, legde Willem de Boer zijn functie als bestuursvoorzitter neer. Hij is in Amsterdam opgevolgd door bestuurslid Mariska Tichem, maar is aangebleven als lid van de raad van bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen. Sjoerd de Blok stapte uit de raad van commissarissen van MC Slotervaart om bestuursvoorzitter van MC IJsselmeerziekenhuizen te worden.

Buitengewoon serieus

De Blok betreurt het dat MC IJsselmeerziekenhuizen onder toezicht is geplaatst, maar heeft wel begrip voor het besluit van de IGJ, zo laat de bestuursvoorzitter desgevraagd weten. "Het is vervelend, maar ook nauwkeurig en zorgvuldig. Dat is hoe de inspectie te werk moet gaan. We nemen de beslissing buitengewoon serieus", zegt De Blok, "We zijn met de hele organisatie al volop in beweging om onze verbeterplannen in hoog tempo uit te voeren. Het besluit is een maand geleden uitgesproken. Dat gaf ons de tijd om aan ons personeel te laten weten dat dit niet over de kwaliteit van zorg gaat."

De bestuursvoorzitter vindt het begrijpelijk dat het aangepaste bestuur niet automatisch het vertrouwen van de inspectie geniet. "Het is een opdracht aan het bestuur om aan te tonen dat de zaken hier op orde zijn. Daartoe zullen wij de komende tijd regelmatig contact houden met de inspectie."

Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. Gedurende deze periode kan de inspectie MC IJsselmeerziekenhuizen zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Na een half jaar beoordeelt de inspectie met behulp van de conclusies van de bezoeken en de voortgangs- en resultatenrapportages of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.