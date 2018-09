Treant opent kortdurend verblijf voor ouderen in Stadskanaal

Treant heeft een afdeling geopend voor ouderen die niet langer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar zich tijdelijk ook niet thuis kunnen redden. Deze ouderen kunnen sinds maandag terecht op de afdeling voor Kortdurende Intensieve Zorg (KIZ) op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal.

Volgens Treant neemt de behoefte aan dergelijke 'herstelplekken' in de regio toe, onder meer doordat ouderen langer thuis blijven wonen en ook steeds ouder worden. Naast Emmen en Hoogeveen is Stadskanaal de derde locatie waar Treant deze voorziening biedt.

De afdeling is gehuisvest op de eerste etage van Refaja en bestaat naast een- of tweepersoonskamers uit een grote, gezamenlijke woonkamer met twee 'privéhoekjes' voor het ontvangen van bezoek. De kamers zijn voorzien van een bed, nachtkastje, kledingkast, zithoek en een wastafel. Elke kamer heeft een eigen toilet en badkamer. Op de afdeling kunnen in totaal negen ouderen terecht.

Team

Een nieuw team van zorgmedewerkers is aangesteld om de afdeling te runnen. Zij werken intensief samen met specialisten en behandelaars van ziekenhuislocatie Refaja en het revalidatieteam in De Horst in Emmen. Dit moet de soepele overgang bevorderen van ziekenhuiszorg naar zorg thuis of op een andere zorglocatie. Behandelaars, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, komen naar ouderen toe om op de afdeling samen te werken aan herstel.