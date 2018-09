Fusie in Haagse ouderenzorg

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) en Cato wonen welzijn zorg gaan fuseren. Op 11 september hebben Evert de Glint en Patricia Huijbregts, beide bestuurder van WZH, en Didier Dohmen, bestuurder van Cato, een intentieovereenkomst ondertekend, de eerste officiële stap op weg naar een fusie.

Dat melden de beide organisaties in een gezamenlijk persbericht. “WZH en Cato hebben eenzelfde type cliënten, werkzaamheden en bedrijfscultuur, wat het aantrekkelijk maakt om de krachten te bundelen”, constateert Evert de Glint.

Due diligence

De volgende stap is een due diligence onderzoek. Dit onderzoek naar de bedrijfsinformatie van beide organisaties zorgt ervoor dat de partijen weten wat zij aan elkaar hebben. Het onderzoek zal ongeveer zes weken duren. De eerste plannen voor een fusie waren al in mei van dit jaar.



WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het heeft twaalf woonzorgcentra en een revalidatiecentrum. Daarnaast biedt WZH biedt thuiszorg. Cato heeft seniorenwoningen in Den Haag, onder andere voor beschermd wonen.