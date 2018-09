'Stel sociale werkplaatsen weer open'

Arbeidsgehandicapten zijn sinds het sluiten van de sociale werkplaatsen in 2015 terechtgekomen in een "wildgroei" aan onzekere dienstverbanden. Dit blijkt uit onderzoek van SBCM, een fonds van gemeenten, sociaal werkbedrijven en vakbonden, meldt de Volkskrant. Ondernemingslobby VNO-NCW en de SP pleiten voor heropening van sociale werkplaatsen.

Arbeidsgehandicapten kunnen sinds 2015 niet meer terecht in de sociale werkplaatsen. Die zijn gesloten voor nieuwe aanwas. Arbeidsgehandicapten zitten nu vaak op tijdelijke contracten van 12 tot 40 uur per week, werken als uitzendkracht of worden gedetacheerd vanuit de voormalige SW-bedrijven.

Het is tijd dat de regering weer de regie neemt, zegt Huib van Olden, voorzitter van SBCM. "Geef de sociale werkvoorziening een tweede leven", schrijven SP-leider Lilian Marijnissen en werkgeversvoorzitter Hans de Boer in een brief aan het kabinet. (ANP)