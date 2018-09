Alrijne Zorggroep benoemt interim-bestuursvoorzitter

De raad van toezicht van Alrijne Zorggroep heeft Wander Blaauw benoemd tot interim-voorzitter van de raad van bestuur. Hij vervangt Peter Hoppener, die sinds 14 september wegens ernstige gezondheidsredenen zijn functie als interim-bestuurder heeft neergelegd.

Blaauw heeft brede ervaring als bestuurder binnen de zorg. Hij begon zijn loopbaan in de medische wereld als fusiesecretaris van de Commissie Samenwerking Leeuwarder Ziekenhuizen. Sindsdien volgden vele bestuursfuncties in de zorg, onder meer bij Medisch Centrum Leeuwarden. Momenteel is hij voorzitter van de raad van toezicht bij het Deventer Ziekenhuis en voorzitter raad van advies bij het Medisch Specialistisch Bedrijf van Isala in Zwolle. Blaauw was de laatste twee jaar voorzitter en lid van de raad van bestuur bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Corinca Moolenburgh-Pieper, voorzitter van de raad van toezicht, bedankt Hoppener voor zijn inzet bij Alrijne en wenst hem een voorspoedig herstel. "We zijn blij met de komst van Wander. In hem hebben we een ervaren zorgbestuurder gevonden, die de bestuurlijke continuïteit bij Alrijne Zorggroep kan waarborgen."

Pensioen

Hoppener nam per 1 april 2018 de plaats in van Ron Treffers, die toen met pensioen ging. Treffers was de afgelopen tien jaar voorzitter raad van bestuur, eerst van Rijnland Zorggroep en na de fusie in 2015 van Alrijne Zorggroep. De raad van toezicht van Alrijne Zorggroep is inmiddels in een gevorderd stadium met de werving en selectie van een vaste voorzitter van de raad van bestuur, zo laat de organisatie weten.

Alrijne Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn vormen samen Alrijne Zorggroep. De zorgaanbieder heeft locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim.