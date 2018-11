Adrz wil medisch centrum bouwen in Zierikzee

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) wil een nieuw medisch diagnostisch centrum bouwen in Zierikzee. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de lokale VVD-fractie aan het gemeentebestuur van Schouwen Duiveland.

Op dit moment huurt het Adrz meerdere ruimten in de Zorgboulevard, aan de rand Zierikzee. Het huurcontract hiervan verloopt in 2021. Het Adrz zou dan een nieuwe locatie willen inrichten in de buurt van het medisch centrum Borrendamme. De twee zouden ook mogelijkheden zien voor een samenwerking, zo meldt Omroep Zeeland.

Adrz zou in het nieuwe medisch diagnostisch centrum onder meer ouderenzorg, laboratorium, urologie, chronische zorg, orthopedie, reumazorg, oogoperaties, infuustherapie en dagbehandeling willen vestigen.

De lokale VVD juicht de plannen toe, maar had vragen over de verkeersdrukte op de beoogde locatie van het nieuwe centrum, aldus Omroep Flevoland.