Scheidend voorzitter NVZ: 'Zorg op afstand is belangrijkste innovatie'

Met zorg op afstand zou de helft van de ziekenhuispatiënten naar huis kunnen. Voorwaarde is wel dat zowel medische professionals als patiënten digitaal vaardig worden. Dat zei scheidend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Yvonne van Rooy op haar afscheidscongres.

"De patiënt krijgt een nieuwe rol met veel meer regie over zijn eigen behandeling", zo sprak Van Rooy. "De medisch specialist komt meer op afstand te staan terwijl de verpleegkundige meer opschuift richting de werkzaamheden van de specialist." Volgens Van Rooy is een belangrijke rol weggelegd voor fabrikanten. "Zij moeten er voor zorgen dat hulpmiddelen en zelfmeetapparatuur bijzonder gebruiksvriendelijk zijn."

Als een deel van de eenvoudige patiënten niet meer in het ziekenhuis komt, houden artsen en verpleegkundigen meer tijd over voor de complexe patiënten, zo voorspelt Van Rooy. Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis kan helpen om personeelstekorten hanteerbaar te maken. De inzet van technologie zal de werkprocessen en zorgrelaties wel fundamenteel veranderen. Daarom moet de huidige leerling meer en meer technisch inzicht hebben en anders worden. Digitale vaardigheden voor patiënt en professional zijn in de nabije toekomst onmisbaar, aldus de scheidend NVZ-voorzitter.