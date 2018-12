Zorgtoppers geven leefstijlgeneeskunde extra impuls

Oud-ziekenhuisbestuurder Willem Geerlings en hoogleraar Hanno Pijl gaan zich vanaf 1 januari binnen de Stichting Voeding Leeft inzetten voor verdere verbreiding van leefstijlgeneeskunde bij de behandeling van chronische ziekten.

Voeding Leeft probeert via preventie, voeding en leefstijlprogramma’s de gevolgen van diabetes type 2 terug te dringen. Paradepaardje is het met een Zinnige Zorg-award bekroonde programma keerdiabetesom.nl. Ook internationaal is er concrete interesse voor dit innovatieve programma. De WHO schat dat circa een half miljard mensen aan diabetes type 2 lijden. Dit aantal zal naar verwachting sterk stijgen, vooral in opkomende economieën. “Nederlandse kennis en innovatie die de wereld wat gezonder en beter kunnen maken; dit zorgprogramma heeft een substantieel exportpotentieel”, stelt Geerlings. “Daarom voelen Pijl en ik ons bevoorrecht hiermee verder aan te slag te kunnen gaan.”

Internist-nefroloog Geerlings (1950) heeft een uitvoerige bestuurlijke carrière achter de rug. Zo was hij bestuurder van het Erasmus MC en bestuursvoorzitter van MC Haaglanden. Momenteel is hij onder meer lid van de raad van toezicht van Amsterdam UMC. Bij Voeding Leeft zal de oud-directeur van de Nierstichting als wetenschappelijk coördinator adviseren en toezien op de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit bij medische leefstijlprogramma’s. Deze zijn niet alleen gericht op diabetes type 2, maar ook op hart- en vaatziekten en inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis.

Winstpotentieel

“Ik geloof in het potentieel van innovatieve medische leefstijlprogramma’s als deelbehandeling of zelfs hoofdbehandeling bij chronische ziekten”, zegt Geerlings. “Deze overtuiging baseren we op groeiende wetenschappelijke evidentie en de groeiende patiëntenpopulatie met positieve behandelresultaten. Terecht heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar dan ook een motie aangenomen om leefstijlgeneeskunde structureel te bevorderen met substantiële middelen. Dat moet op een wetenschappelijke verantwoorde wijze worden gedaan. Ik ben overtuigd van het winstpotentieel van medische leefstijlprogramma’s: gezondheidswinst voor de patiënt en de dokter én uiteindelijk ook financiële winst voor alle premiebetalers van Nederland.”

Duurzaam

Hoogleraar diabetologie Pijl (1959) is en blijft verbonden aan het LUMC. Eerder was hij lid van de Gezondheidsraad. “Mijn wens is om de ruim één miljoen patiënten met diabetes type 2 in Nederland via hun eigen arts de kans te geven om deze progressieve ziekte op een medisch verantwoorde wijze om te keren”, zegt Pijl. “Dat is vaak mogelijk, nog voordat een kettingreactie aan medische complicaties – zoals hart- en vaatziekten, blindheid, depressie, amputaties- plaatsvindt. Leefstijlgeneeskunde is bij diabetes type 2 is het zelfs het enige medicijn wat echt duurzaam werkt. Ik zie het als mijn missie om in mijn nieuwe functie zoveel mogelijk artsen en patiënten hiervan bewust te maken en hen te voorzien van wetenschappelijke en praktische klinische kennis hierover.”

Voeding Leeft ontwikkelt de nieuwe zorgprogramma’s in samenwerking met onder anderen VUMC, LUMC en het Louis Bolk Instituut. Het aantrekken van Geerlings en Pijl wordt ingegeven door de sterke stijging van het aantal deelnemers, het aantal gecontracteerde zorgverzekeraars en de toenemende belangstelling vanuit politiek en andere landen.