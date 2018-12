Franchise moet verpleegkundige tot ondernemerschap verleiden

Uitzend- en thuiszorgorganisatie HappyNurse hoopt met een eigen franchiseformule verpleegkundigen te kunnen bewegen als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Volgens HappyNurse is ondernemerschap het antwoord op veel van de problemen waar verpleegkundigen in hun werk tegenaan lopen.

Uit eigen onderzoek van HappyNurse onder 740 verpleegkundigen en verzorgenden komt naar voren dat ruim driekwart van de zorgprofessionals vindt dat de kwaliteit van zorg door bezuinigingen en regeldruk onder de eigen professionele standaard is komen te liggen. Eén op de vijf denkt kwalitatief betere zorg te kunnen leveren binnen een eigen zorgonderneming. In de praktijk overweegt echter maar 15 procent daadwerkelijk de stap naar het ondernemerschap te zetten, terwijl volgens HappyNurse 57 procent van hen op basis van opleiding, ervaring en kwaliteiten hiervoor geschikt zou zijn.

Administratie

De perceptie van ondernemerschap is niet onverdeeld gunstig. Bijna een derde (30,5 procent) van de zorgprofessionals associeert het starten van een eigen bedrijf met veel administratie. Ook tillen veel verpleegkundigen en verzorgenden zwaar aan het ondernemersrisico. “Die gedachten zijn logisch, want het is totaal nieuw om te gaan ondernemen en je weet niet wat er op je af komt”, reageert Marijke Horstink, oprichtster en directrice van HappyNurse. “Het is echter voor velen wel een gemiste kans om er daarom niet aan te beginnen, want een groot deel van de huidige frustraties van zorgprofessionals in hun baan in loondienst kan worden opgelost als ze een eigen beleid voor betere zorg zouden kunnen bepalen in de rol van zorgondernemer.”

Ontzorgen

Om zorgprofessionals met ondernemersambities te “ontzorgen” heeft HappyNurse een franchiseformule in het leven geroepen, waarmee verpleegkundigen en verzorgenden makkelijker een eigen thuiszorgteam of uitzendbureau kunnen starten. “Wij kunnen een stuk administratie overnemen, helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving en antwoord geven op ondernemersvragen zodat de professionals zich kunnen focussen op waar het echt om draait: het bieden van goede kwaliteitszorg”, aldus Horstink.

HappyNurse is opgericht in 2008 en heeft inmiddels 19 uitzendvestigingen en bijna 40 wijkteams. Zij levert verpleegkundigen en verzorgenden aan zorginstellingen en biedt thuiszorg aan cliënten met lokale wijkteams. Met als uitgangspunt “happy nurse = happy patient” zegt HappyNurse tevredenheid van de medewerkers centraal te stellen.