Verruiming huisartsconsult drukt zorgkosten

Investeren in meer tijd bij de huisartsen loont: er is meer tijd voor de patiënt en er vinden 20 procent minder onnodige doorverwijzingen plaats naar een ziekenhuis. Ook daalt het aantal lab-aanvragen met 9 procent. Dat blijkt uit een proef van zorgverzekeraar VGZ bij 28 huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem, Afferden en Hoorn.

In het kader van de proef is de keuze tussen een consult van 10 of 20 minuten veranderd in 5, 15 of 30 minuten. Door de ruimere mogelijkheden neemt het aantal korte consulten toe, terwijl de langere visites afnemen. Per saldo blijft er meer tijd over voor de patiënt.

Hand in hand

Meer tijd voor de patiënt betekent uiteindelijk betaalbare zorg in de toekomst. “De zorg moet op de juiste plek plaats vinden. Niet alles hoeft in een ziekenhuis te gebeuren waarvan de kosten veel hoger zijn”, aldus Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ. “Betere zorg voor de patiënt en iets doen aan de betaalbaarheid van de zorg gaan dus weldegelijk hand in hand”

VGZ begeleidt de huisartsenpraktijken met onder meer betere triage, het optimaliseren van de aanvragen rond herhaalmedicatie, het efficiënter omgaan met veelvoorkomende klachten en beter inhoudelijk overleg met specialisten.