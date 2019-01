André Endeman in rvb Zorggroep Sint Maarten

Zorggroep Sint Maarten krijgt een nieuw lid van de raad van bestuur. Per 1 april vormt André Endeman samen met Patricia Bangma de rvb.

Dat meldt de Zorggroep Sint Maarten op 8 januari. De raad van toezicht, management, cliëntenraad en ondernemingsraad hebben unaniem voor André Endeman gekozen. Endeman en Bangma delen een brede ervaring in de zorg en vullen elkaar goed aan door diversiteit in talent en persoonlijkheid.

Bestuurder

André Endeman (1960) is zijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. Ook is hij werkzaam geweest in de forensische psychiatrie en als waarnemend bestuurder bij een expertisecentrum voor jongeren met autisme. In 2004 is hij zorgmanager geworden bij Markenheem in Doetinchem waarvan hij sinds 2013 bestuurder is. Op 15 december 2016 is hij tevens benoemd tot lid van het bestuur van WGV Zorg en Welzijn. Daarnaast is hij voorzitter van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek.



Zorggroep Sint Maarten biedt zorg in zeventien woonzorgcentra en verpleegcentra, verspreid over het land, thuiszorg en kraamzorg. Er werken ongeveer 2350 medewerkers en 1900 vrijwilligers.