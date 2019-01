'Wijk of dorp heeft genoeg aan één zorggroep'

Marktwerking leidt in dorpen juist tot minder efficiënte inzet van zorgcapaciteit. Door de marktwerking beconcurreren zorgaanbieders elkaar nu binnen wijken en dorpen. Eén zorggroep per wijk of dorp, die goed samenwerkt met de lokale seniorenvereniging, lost dat op. De gemeente zou dat als uitvoerder en financier van de Wmo kunnen regisseren.

Dat betoogt auteur van het boek 'Burgers doen het zelf' Ad Pijnenborg, in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad. Pijnenborg was initiatiefnemer achter de eerste zorgcoöperatie in Nederland, in het Brabantse Hoogeloon in 2005.

"Zorgverleners rijden soms twintig minuten voor een cliënt, terwijl een concurrerende zorgverlener al bij de buren aan het werk is", stelt Pijnenborg als voorbeeld. "De gemeente zou de regie kunnen nemen om de zorg in de thuissituatie per dorp of wijk te organiseren (…) in samenwerking met vertegenwoordigers van het dorp of de wijk en van de ouderen."