Coloriet en Woonpalet bouwen zorgappartementen in Zeewolde

Zorginstelling Coloriet en woningcorporatie Woonpalet gaan samen appartementencomplex Gizeh in Zeewolde ontwikkelen. Daarin komen 49 appartementen voor 55-plussers en mensen met dementie.

Dat melden Coloriet en Woonpalet in een gezamenlijk persbericht. Op 10 januari hebben Aukje Reinders, bestuurder van Coloriet, en directeur-bestuurder Wiepke van Erp Taalman Kip van Woonpalet de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Zorgappartementen

Gizeh is ontworpen door BDG Architecten Almere en wordt gerealiseerd door Heijmans Huizen. Naar verwachting start de bouw in het voorjaar van 2019, waarna Gizeh in zomer van 2020 opgeleverd kan worden. Gizeh gaat bestaan uit drieëndertig reguliere huurappartementen voor 55-plussers. Voor mensen met dementie komen er zestien zorgappartementen, waar Coloriet de zorg levert.

Sfinx

Gizeh gaat in veel opzichten lijken op appartementencomplex de Sfinx. Coloriet en Woonpalet ontwikkelden de Sfinx in 1999 en breidden het ook gezamenlijk uit in 2016. Gizeh wordt gasloos gebouwd, met verwarming door luchtpompen.