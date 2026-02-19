Amsta bouwt nieuwe geclusterde woonvorm voor kwetsbare Amsterdammers

Het nieuwe gebouw op IJburg krijgt meerdere ontmoetingsruimtes, waaronder een multifunctioneel grand café op de begane grond. Hier kunnen bewoners deelnemen aan activiteiten, een kop koffie drinken met familie en buurtbewoners ontmoeten. . “Het is ook een plek waar medewerkers van Amsta samen met andere zorg- en welzijnspartners in de buurt samenwerken”, laat de Amsterdamse vvt-organisatie weten.

Netwerk dichtbij

Met de nieuwe locatie wil Amsta kwetsbare Amsterdammers met een complexe zorgvraag in staat stellen in de stad te blijven wonen. “Met deze toekomstgerichte woonvorm creëren we een nieuwe plek in de stad waar kwetsbare Amsterdammers zich gezien voelen, met intensieve zorg nabij en waarbij we samenwerken met het netwerk van familie, vrijwilligers en de buurt”, vertelt Amsta-bestuurder Souhail Chaghouani.

De bewoners krijgen verpleeghuiszorg en ondersteuning volgens Amsta’s woonzorgconcept ‘Compact Studio Wonen’. Ouderen wonen in zelfstandige, compacte studio’s met eigen sanitair die geclusterd zijn rond diverse ontmoetingsruimtes met zowel rustige als levendige functies. In de komende periode wordt het woonconcept verder uitgewerkt. De oplevering van het gebouw staat gepland voor eind 2028.