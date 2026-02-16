Skipr

Rotterdamse verpleeghuisbewoners in de kou door gesprongen leiding

In een verpleeghuis van Lelie zorggroep is zondagmiddag een CV-leiding gesprongen. Daardoor viel de centrale verwarming uit. Maandag meldde de vvt-organisatie dat de bewoners er weer warm bij zitten.

Om kwart over vijf ’s middags ontstond er een lekkage bij verpleeghuis De Burcht in Rotterdam. De lekkage kwam terecht op de vijfde en zesde verdieping van het gebouw.

Geen water en verwarming

Door de lekkage en het gevaar op kortsluiting zat het hele gebouw tijdelijk zonder water en stroom. Ook werkten de centrale verwarming en liften niet. De zorg voor de bewoners ging gewoon door. Het Rode Kruis bracht extra dekens voor de bewoners. Iets over tienen meldde Lelie zorggroep dat alle afdelingen en bewonerskamers droog waren en er weer stroom en drinkwater was.

De verwachting was dat de verwarming rond twee uur ’s nachts in gebruik genomen kon worden. Maandagochtend kwart over acht meldde Lelie zorggroep dat de verwarming weer gerepareerd is. “Dus iedereen zit er weer warm bij. Bezoek is van harte welkom”, aldus de organisatie. De lift is nog buiten werking. Lelie zorggroep bedankt alle hulpdiensten en collega’s die zich hebben ingezet om de calamiteit te verhelpen.

Meer over:OuderenzorgVastgoed

