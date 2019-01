Ipse de Bruggen vernieuwt raad van toezicht

De raad van toezicht van Ipse de Bruggen heeft twee nieuwe leden, Vanessa Hart en Jannelien Wieland. Beiden zijn op 1 januari 2019 aangetreden. Dat maakt de organisatie, die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt, bekend.

Hart wordt aangesteld voor de portefeuille Financiën en zal ook in de Auditcommissie Financiën en Vastgoed plaatsnemen. Wieland wordt aangesteld voor de portefeuille Kwaliteit en neemt zitting in de auditcommissie Kwaliteit.

Vanessa Hart komt uit de bankwereld. Sinds 2017 is zij werkzaam als Country Executive & Country Risk Officer van de UAE, Corporate Banking. Daarnaast heeft zij de nodige ervaring in verschillende commissaris en raad van toezicht functies.

Jannelien Wieland is gepromoveerd arts, gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij mensen met een lager IQ of een lichte verstandelijke beperking. Zij is als inhoudelijk leider verbonden aan het expertiscentrum LVB+ bij Cordaan in Amsterdam en werkt als psychiater bij Poli+ - Psychiatrie en Laag IQ te Leiden.