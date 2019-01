Weinig besef van eigen kosten bij zwangerschap

Veel vrouwen zijn niet goed op de hoogte van de kosten die een zwangerschap en bevalling met zich meebrengen. Zo weet bijna een vijfde deel niet dat ze zelf moeten bijbetalen bij een vrijwillige bevalling in het ziekenhuis. Maar ook zo’n zeventien procent ziet af van diensten zoals NIPT, kraamzorg of geboortehuis om de kosten te drukken.

Dat blijkt uit onderzoek dat Independer liet doen onder bijna drieduizend zwangere of net bevallen vrouwen. Van de ondervraagde vrouwen weet 17,8 procent niet dat ze zelf ook moeten betalen bij een ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie. Maar ook 19,5 procent weet niet dat er een eigen bijdrage is bij kraamzorg.

Echoscopie

Een kwart van de ondervraagden weet niet hoe hoog de eigen bijdrage is. Dat is 4,40 euro per uur. Met gemiddeld 49 uur kraamzorg komt dat neer uit op 215,60 euro aan eigen kosten. Echoscopie wordt alleen vergoed als dat wordt voorgeschreven door een verloskundige. De meeste vrouwen (52,4 procent) zijn daar niet van op de hoogte. Ze denken dat twee tot vier echo’s vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Ook opvallend: een kwart van de vrouwen denkt dat ze tijdens hun zwangerschap niet mogen overstappen op een andere zorgverzekeraar.