Raad van toezicht stuurt topman Juzt naar huis

De raad van toezicht van jeugdzorginstelling Juzt heeft het vertrouwen opgezegd in bestuursvoorzitter Jos van Nunen. Juzt kampte de afgelopen jaren met een miljoenenverlies en de rvt denkt niet dat Van Nunen het schip kan keren.

Dat meldt dagblad BN/De Stem op 22 januari. Olof Suttorp, voorzitter van de raad van toezicht van Juzt, spreekt in de krant over een ‘onoverbrugbaar verschil van inzicht’ in de aanpak van de financiële problemen.

Kritiek

Volgens de raad van toezicht zijn de problemen bij Juzt niet zo acuut dat de jeugdzorginstelling op omvallen staat, maar er moet wel wat gebeuren. Toch trok de gemeente Steenbergen aan de bel, met een brief waarin gesproken werd over een ‘op onderdelen kritieke financiële situatie‘ bij Juzt.

Reorganisaties

Jos van Nunen trad in oktober 2017 aan als bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding zijn een aantal reorganisaties doorgevoerd om weer zwarte cijfers te schrijven. Zo is het personeelsbestand bijna gehalveerd naar nu ongeveer vijfhonderd medewerkers. Ook zijn er plannen om vastgoed te verkopen, zoals de Juzt-verstiging Lievenshove in Oosterhout met 26 hectare grond dat aan de gemeente is verkocht. Reden voor die verkoop was ook de overlast op het terrein die werd veroorzaakt door drugsdealers.

Uit elkaar

De raad van toezicht heeft de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd met Van Nunen over de aanpak van de financiële problemen. Op basis daarvan is begin januari besloten om in goed overleg uit elkaar te gaan. De taken van Van Nunen worden tijdelijk overgenomen door Esther Overweter, het andere lid van de raad van bestuur van Juzt.