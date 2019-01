Woongebouw voor GGzE opgeleverd

Het nieuwe woongebouw van GGzE De Boei in Eindhoven is opgeleverd. Dit voorjaar nemen bewoners hun intrek. Het project is bedoeld voor kwetsbare mensen die hiermee de kans krijgen om, met begeleiding, hun leven verder op te pakken.

Dat meldt GGzE op haar website. Bouwbedrijf van Montfort BV leverde de woningen maandag 21 januari officieel op. Wooninc. verhuurt alle woningen aan GGzE, die deze inzet voor huisvesting en woonbegeleiding van eenentwintig nieuwe bewoners. Het complex aan de Fakkellaan in Eindhoven bestaat uit veertien grondgebonden woningen en zeven appartementen.

Zelfstandig

De woningenzijn bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische achtergrond, die in staat zijn om zelfstandig te wonen. Zij krijgen begeleiding van GGzE De Boei om een eigen leven op te bouwen. Wooninc heeft al sinds 2003 plannen voor deze groep mensen. In 2012 ging Wooninc op zoek naar een geschikte partner. Die werd gevonden in GGzE. Wooninc en GGzE werkten eerder samen in Genderhof en De Slappe Band.