Zes organisaties zijn Beste Werkgever in de Zorg

Zes zorgorganisaties hebben de titel Beste Werkgever in de Zorg 2018-2019 gekregen. Dat zijn Frankelandgroep, Kinderopvang Humanitas, LEVANTOgroep, Wilhelmina Kinderziekenhuis Assen, Odion en SMO Verdihuis. Ze kregen het keurmerk op basis van het jaarlijkse Beste Werkgevers-onderzoek.

Dat meldt Effectory op 28 januari. De winnaars in de zorgsector blinken uit in bevlogenheid. De zes organisaties scoren op dit aspect een 8,4 terwijl de gemiddelde score een 7 is. Gemiddeld genomen over alle onderzochte sectoren, nemen de Beste Werkgevers de mening van hun werknemers serieuzer dan andere werkgevers. Ze vragen hun werknemers vaker om ideeën en gebruiken die om de organisatie te verbeteren.

Sterren

Het Beste Werkgeversonderzoek wordt jaarlijks gedaan door onderzoeksbureau Effectory. Organisaties kunnen zichzelf aanmelden voor deelname. Hun medewerkers krijgen een uitnodiging om een vragenlijst van 30 vragen in te vullen. De organisaties die beter scoren dan het gemiddelde van hun sector, krijgen één, twee of drie sterren en de allerbeste organisaties mogen zichzelf Beste Werkgever noemen. Op 7 maart kiest Effectory uit alle winnaars van de verschillende sectoren wie de Beste Werkgever van heel Nederland is.